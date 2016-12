Sampdoria, c'è l'accordo con Mihajlovic: manca l'ok della Serbia

19:45 - Accordo fatto tra la Sampdoria e Mihajlovic: per l'ex allenatore della Fiorentina è pronto un contratto di un anno più l'opzione per il secondo in caso di salvezza. Per la definitiva fumata bianca manca l'ok della Federazione serba che ancora non si è convinta a liberare anzitempo il proprio ct: domani, in occasione dell'amichevole con la Russia, Mihajlovic cercherà di forzare la mano per poter sbarcare a Genova entro la metà della prossima settimana.

Comunque andrà, per poter vedere Mihajlovic a Bogliasco occorrerà aspettare ancora una settimana. Questo perché se anche la Serbia dovesse accontentarlo e decidere di rescindere con tre settimane d'anticipo il contratto in scadenza a fine novembre, Sinisa dovrà prima presenziare all'amichevole di martedì prossimo tra la sua nazionale e una rappresentanza di giornalisti serbi. Non un problema per la dirigenza blucerchiata che è disposta ad attendere a patto che già domani arrivi il definitivo via libera. Non dovesse succedere, tornerebbe in primo piano la candidatura di Reja.