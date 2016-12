Roma, ultimo assalto per Sanabria

13:01 - Ultimo assalto della Roma per Antonio Sanabria, giovane talento del Barcellona B. Per il paraguayano c'è anche il forte interesse dell'Arsenal e il club giallorosso ha deciso di stringere i tempi per concludere l'affare. Sabatini starebbe cercando di spuntare uno piccolosconto sulla clausola liberatoria di tre milioni, offrendo un pagamento immediato di due milioni di euro più un'ulteriore quota da elargire in caso di vendita futura.

Una cosa è certa. La prossima stagione Sanabria non giocherà più nel Barcellona B. Il giocatore è in scadenza di contratto nel 2015, piace a molti club e sicuramente verrà ceduto. La proposta di rinnovo dei blaugrana fino al 2018, del resto, è già stata respinta al mittente e sul sudamericano sono piombati Arsenal e Roma. In Inghilterra sono convinti che alla fine la spunteranno i Gunners, ma Sabatini ha deciso di giocare d'anticipo e potrebbe sorprendere tutti.