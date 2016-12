Roma, Burdisso: "A dicembre deciderò se restare o andarmene"

15:12 - Nicolas Burdisso potrebbe lasciare la Roma a gennaio. A rivelarlo è stato lo stesso difensore giallorosso in un'intervista al sito argentino Canchallena: "Trovo poco spazio e così facendo potrei perdere il Mondiale: a dicembre farò un bilancio per capire se restare o meno. A Roma ho un ruolo, indipendentemente dal fatto che giochi o no, non ho bisogno di coccole, si sa che tipo di giocatore sono: ma devo valutare se continuare o cambiare".