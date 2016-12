Roma, assalto a Nainggolan: offerti 7,5 milioni per la metà del cartellino

12:42 - La Roma ha deciso di muoversi per Nainggolan. In un incontro con il presidente del Cagliari Cellino, il ds Sabatini ha offerto 7.5 milioni di euro per la metà del cartellino del belga. E' stata così superata l'offerta del Milan, che pareva in netto vantaggio sul giocatore. Ora si attende la risposta del club sardo. I giallorossi sono pronti a sfidare i rossoneri anche per Parolo. I capitolini avrebbero messo sul piatto 2.5 milioni per la comproprietà.

La Roma è insomma scatenata. Pallotta, in caso di risultato positivo contro la Juve, vorrebbe rinforzare la squadra per continuare a sognare lo scudetto. Rudi Garcia ha fatto la lista dei desideri e ora si cercherà di accontentarlo. L'allenatore francese ha chiesto un esterno sinistro e c'è il nome di De Ceglie della Juve. Con la partenza di Burdisso, quasi certa, servirebbe anche un difensore centrale: sondaggi per Heitinga (Everton).

Nella letterina del tecnico, però, il punto più importante è stato: nessuna cessione eccellente. Un tasto dolente. La volontà di tutti è quella di resistere agli assalti dei grandi club esteri per i vari Benatia, Strootman, Pjanic e De Rossi, ma non sarà facile.