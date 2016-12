Real, Perez liquida Sergio Ramos

16:06 - Momento di tensione tra il Real Madrid e Sergio Ramos. Il dialogo per il rinnovo del contratto (che scadrà a giugno 2017) del difensore non fa passi in avanti, e sembra che la proprietà delle Merengues si sia stufata delle richieste esose dell'entourage dell'ex Siviglia. "Per 60 milioni puoi andare anche al Barcellona", le parole che secondo i media spagnoli Florentino Perez avrebbe rivolto a al difensore della nazionale spagnola.

I 60 mln richiesti dal Florentino Perez sono una cifra di gran lunga inferiore ai 150 della clausola rescissoria, a testimonianza che i rapporti tra il difensore e il club spagnolo sono ai minimi storici. Sono parecchi i club che fanno la corte a Sergio Ramos: in questo momento Chelsea e Paris Saint Germain sembrano in vantaggio sulle concorrenti, ma non si esclude anche un interessamento del Bayern Monaco. Per quanto riguarda il Barça, quella di Perez al momento sembra solo una battuta...