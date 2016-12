Real Madrid, Perez pensa già al mercato estivo: "A luglio prenderemo Falcão"

13:32 - Può il Real Madrid diventare ancora più galactico? La rispsota è sì. Florentino Perez, infatti, non contento dell’ultimo colpo targato Gareth Bale, ha già promesso un nuovo rinforzo: si tratta dell’attaccante colombiano del Monaco, Radamel Falcão: “So per certo che Falcão vuole giocare nel Real Madrid – ha detto il presidente delle merengues -. A gennaio non faremo nessuna offerta, nel mercato estivo faremo il possibile per portarlo in maglia blancos”.

L’affare, però, è tutt’altro che facile da realizzare. Il colombiano è la punta di diamante dell’attacco del Monaco e difficilmente Claudio Ranieri deciderà di privarsi del suo giocatore migliore. Ecco tornare di attualità, allora, la presunta clausola sul contratto del calciatore, secondo cui il Monaco sarebbe obbligato a lasciarlo libero nel caso in cui arrivasse un’offerta congrua da parte del Real. Così, come ormai siamo abituati a vedere, sarebbe fondamentale la volontà del giocatore a trasferirsi. Ma Falcão, nei giorni scorsi, era stato chiaro e aveva espresso la sua volontà di non lasciare la squadra del Principato, allontanando ogni voce possibile di mercato. La promessa di Perez, quindi, rischia di restare incompiuta, a meno che non decida di staccare un nuovo assegno milionario, probabilmente anche più salato di quello versato al Tottenham per Bale.