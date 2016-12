Real Madrid all'attacco: pronti 60 milioni per Aguero

15:56 - Non sembra bastare a Florentino Perez l'acquisto da 100 milioni di Gareth Bale nella scorsa estate. Il presidente del Real Madrid sogna in grande e vuole regalare un altro grande fuoriclasse a Carlo Ancelotti. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del tabloid inglese 'Sun', il presidente dei Merengues sarebbe pronto ad offrire quasi 60 milioni di euro (48 milioni di sterline) per convincere il Manchester City a cedere Sergio Aguero.

Il progetto di Perez è quello di vedere in campo un tridente stellare formato da Cristiano Ronaldo, Bale e lo stesso Aguero. L'argentino sarebbe felice di tornare a Madrid, dopo l'esperienza all'Atletico dal 2006 al 2011. Il City, che ha acquistato l'attaccante per 45 milioni, potrebbe chiedere molto di più dei 60 offerti da Florentino. Aguero è infatti un punto di riferimento nella squadra di Pellegrini ed è già andato in gol per 16 volte in altrettanti incontri tra Premier e Champions League.