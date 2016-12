Real, Ancelotti: "Xabi Alonso è incedibile e non andrà alla Juve" 

13:07 - Carlo Ancelotti non molla Xabi Alonso. Ospite della trasmissione sportiva di Italia 1 Tiki Taka , l'allenatore del Real Madrid ha dichiarato incedibile il centrocampista spagnolo: "Uno come lui è indispensabile. Al mondo ci sono solo due giocatori che sanno dettare i tempi tanto bene: Xabi e Pirlo". Chiusura che gela le speranze della Juve che da tempo ha messo gli occhi sul regista merengue: "Ipotesi di scambio con Pirlo? Non c'è nulla di vero".

Ancelotti fa il punto poi sul campionato italiano. "La Roma può reggere, alla base solida ha aggiunto altri ottimi giocatori. La chiave e' l'entusiasmo e l'alchimia che si sono creati tra tutte le componenti: squadra, allenatore, società e tifosi. Mi sarebbe piaciuto allenare Totti, è un piccolo rimpianto che ho, ma non mi posso lamentare", ha aggiunto. Sul Milan: "Non è un buon momento, ma ha fatto bene a tenere Allegri: ha già passato momenti difficili ma ne è sempre uscito, l'importante è restare uniti". E Kakà? "Non mi sorprendo che stia facendo bene. E' stato ceduto perché aveva bisogno di trovare continuità e a Madrid non aveva quello spazio. Non è più il Kakà di quando aveva 20 anni, ma rimane un giocatore importante: può giocare a centrocampo, ma penso che la sua caratteristica principale rimanga la progressione verso la porta".