Rami ha fretta. Sabato già a Milanello 

10:27 -

Sabato è atteso a Milanello per sostenere una serie di test fisici Adil Rami, il francese del Valencia che da gennaio andrà a rinforzare la difesa del Milan. Adriano Galliani ha già trovato l'accordo per avere il centrale classe 1985 in prestito con diritto di riscatto dal Valencia,

che pochi giorni fa lo ha sospeso per una settimana senza stipendio per aver attaccato allenatore e compagni di squadra in

un'intervista radiofonica.

L'accordo Rami-Milan è stato perfezionato l'8 ottobre, a Valencia, da Ernesto Bronzetti. Tale accordo prevede il prestito del difensore al club rossonero da gennaio a giugno 2104, e il diritto di riscatto (non l'obbligo) fissato a 7 milioni di euro. Il Milan ha superato la concorenza di Roma e Napoli, anche per la volontà del giocatore che ha preferito il club di via Turati, dopo essere stato messo fuori rosa dal Valencia.