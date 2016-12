Rami al Milan: rinforzo in difesa per Allegri

15:24 - Adil Rami, 27enne francese di origini marocchine, è il primo colpo del Milan per rinforzare la difesa. E’ stato raggiunto in queste ore l’accordo totale tra il Valencia e i rossoneri. Superata con un blitz la concorrenza della Roma. Operazione portata a termine dall’uomo di fiducia del club di via Turati per le questioni spagnole, Ernesto Bronzetti, oggi a Valencia. Rami arriverà a Milano in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni.

Il difensore a settembre era stato messo fuori rosa dal club per aver pronunciato frasi offensive nei confronti dell’allenatore Djukic e del resto della squadra. Per l'ufficialità dell'operazione mancano ancora gli ultimi dettagli economici tra il giocatore e il Milan con il club rossonero intenzionato a proporgli un contratto di 4 anni.