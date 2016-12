Psg, tutto su Pogba e Hazard: possono partire Lavezzi, Menez e Pastore

10:15 - In Francia ne sono certi: il Psg si prepara a grandi manovre già a gennaio, lo scrivono sia France Football che l'Equipe. Obiettivi in entrata Pogba, per cui sono pronti oltre 40 mln, ed Eden Hazard. Operazioni che aprirebbero alle cessioni degli scontenti: Lavezzi, obiettivo dell'Inter, Menez, Pastore e Lucas. Chiare le parole di Laurent Blanc, tecnico dei parigini: "Nell'anno dei Mondiali si sa che chi gioca poco cerca spazi altrove".

Rumors che si fa non sempre più insistenti. L'Interesse per il gioiellino francese della Juve è ormai cosa nota, i milioni stanziati dal club di propietà qatariota (tra i 40 e i 50), scrivono in Francia, sarebbero già pronti per essere messi sul tavolo a gennaio, sapendo tuttavia che un'operazione di questo genere potrebbe essere più facile a giugno. Ma il nome su cui oggi si punta maggiormente è quello di Hazard che, si sostiene, non vivrebbe un buon rapporto al Chelsea con José Mourinho.



Su tutto questo si allungano le parole di Laurent Blanc: "Cercheremo ovviamente di rinforzarci, per crescere ancora ed essere sempre più competitivi. Ma dobbiamo anche prendere atto che, essendo nell'anno che porta ai Mondiali, può essere che chi trova meno spazio abbia voglia di cambiare". E allora il riferimento ai vari Menez, Pastore, Lucas e Lavezzi pare automatico. Soprattutto per quanto riguarda il Pocho che all'Inter gode di grandi estimatori, partendo da Mazzarri sino ad arrivare al presidente Thohir.