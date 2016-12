Psg, Lavezzi apre all'Inter: "Ci sono sempre delle possibilità"

12:29 - Lavezzi fa sognare i tifosi nerazzurri. Il Pocho a Le Parisien ha così risposto a una domanda su un suo eventuale passaggio alla corte di Mazzarri: "L'Inter? Queste sono cose che possono succedere nel calcio. Ci sono sempre delle possibilità nella finestra di trasferimento, è tutto normale". L'argentino vuole però tentare di giocare le sue carte al Psg fino alla fine: "Farò di tutto per cambiare la mia situazione: non ho dato il meglio di me".

Non è insomma solo una semplice voce. Lavezzi potrebbe davvero ritrovare Mazzarri, che lo ha allenato al Napoli. Tuttavia la strada per arrivare al campione del Psg non è per nulla semplice. Anzitutto perchè il club francese al momento non ha intenzione di cederlo in prestito, e poi perchè l'attaccante ha un ingaggio troppo alto (4 milioni di euro) per i parametri imposti da Thohir. E' dunque più probabile che alla fine a gennaio alla Pinetina sbarchi l'ex romanista Osvaldo.