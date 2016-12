Proposta Napoli al Barça: scambio Zuniga-Mascherano

12:34 - L'indiscrezione giunge dalla Spagna e ha già trovato riscontri in Italia: secondo il quotidiano catalano Sport, il Napoli avrebbe proposto al Barcellona uno scambio tra Juan Camilo Zuniga e Javier Mascherano. Il club blaugrana vuole rinforzare la fascia con il colombiano, il volante argentino invece è sempre nei pensieri di Rafa Benitez, che l'ha allenato al Liverpool e lo rivorrebbe per la mediana degli azzurri. Entrambi hanno un ruolo fondamentale nelle rose di Napoli e Barcellona, ma i due club hanno il potere economico per trovare delle valide alternative sul mercato.

Altro giocatore interessante per i partenopei potrebbe essere il giovane difensore Martin Montoya, che è in scadenza nel 2014 e non ha ancora trovato l'accordo col Barcellona per prolungare. Ma Montoya potrebbe arrivare lo stesso: qualora dovesse cedere Zuniga, che ha appena rinnovato il suo contratto col Napoli, Benitez vorrebbe in cambio un pezzo pregiato, e Mascherano rimane per distacco il primo della lista.