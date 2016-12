Porto, a gennaio il ritorno del Trivela

13:18 - Dopo una carriera altalenante fatta di giocate di altissima qualità e figuracce al limite del ridicolo, Quaresma è pronto per l'ennesima rinascita: il suo ritorno al Porto, la società che lo ha reso grande, è sempre più vicino. L'esterno portoghese, famoso per lo spettacolare tiro-cross detto "trivela", fu il primo (e unico) colpo di mercato rivelatosi fallimentare di Josè Mourinho all'Inter. Attualmente l'ex nerazzurro milita nelle fila del Al-Ahli.

"Non ho mai voluto un giocatore che ha segnato contro la mia squadra, ma per Quaresma farò un'eccezione". Con queste parole lo Special One presentò il portoghese ai tifosi nerazzurri. Fu l'unico errore del "Vate" di Setubal durante la sua esperienza interista. Moratti sborsò complessivamente quasi 25 mln per assicurarsi le strepitose giocate del "Trivela", definito così per il cross d'esterno usato dal portoghese in tutte le situazioni di gioco.



Non è la prima esperienza di Ricardo Quaresma in patria, dopo lo Sporting Lisbona e la sua prima avventura con i dragoni, per il Trivela a gennaio è pronto il Porto-bis dovre presumibilmente chiuderà una carriera piena di colpi di genio e giocate imbarazzanti, in cui non è riuscito a imporre il suo talento nelle società in cui ha giocato. Sporting Lisbona, Barcellona, Porto, Inter, Chelsea e Besiktas: insomma un curriculum che farebbe invidia anche a campioni più blasonati come Francesco Totti.