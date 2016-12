Pogba: "Psg? Io penso alla Juventus"

16:56 - Paul Pogba è l'uomo del momento in casa Juventus, soprattutto dopo le parole del presidente Andrea Agnelli che ha dichiarato come sarebbe difficile trattenerlo di fronte ad una grande offerta. Il 21enne centrocampista francese, al termine dell'amichevole vinta per 6-0 dalla Francia sull'Australia, non si è voluto sbilanciare: "Juve disposta a vendermi? Adesso io sono con la Francia e penso prima a fare bene qua. Dopo quando ritorno alla Juve, penserò alla Juve". Sull'interesse del Paris Saint Germain, una delle squadra più attive per provare a strapparlo ai bianconeri, Pogba ha aggiunto: "Io non lo so, come ho detto prima, io sono alla Juve, non abbiamo parlato di contratto, di niente ancora. Io sono contento alla Juve, faccio le cose bene e basta". Anche perchè per queste cose c'è il suo agente Mino Raiola: "C'è Mino, certo. Io penso al calcio". Il forte mediano ha concluso con una battuta sulla sua prima volta al Parco dei Principi di Parigi, tra l'altro casa proprio del Psg: "Sì, certo. Tutti i miei amici sono qui e io sono contento di giocare per la prima volta qua a Parigi. E' una bella cosa per me".