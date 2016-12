Pogba, il Manchester City ha pronte 40 milioni di sterline

11:10 - In attesa del rinnovo di contratto, che potrebbe mettere fine ai rumors che si stanno scatenando negli ultimi giorni, un nuovo club si aggiunge alla lista dei corteggiatori di Paul Pogba. Si tratta del Manchester City che, secondo quanto riportato dal Sun on Sunday, sarebbe pronto a offrire 40 milioni di sterline alla Juventus per riportare il francese in Premier League a partire dalla prossima stagione.

Le parole di Andrea Agnelli ("Sarà dura trattenerlo di fronte a una grande offerta"), d'altronde, hanno stuzzicato la fantasia di tutti i maggiori club europei che, per Pogba, sono pronti a investire cifre considerevoli. Nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento da parte di Real Madrid, Arsenal e Tottenham.



Anche il Chelsea si è fatto sotto, con Abramovich che avrebbe già pronta un'offerta da 30 milioni di euro. La stessa cifra che, scrivono in Francia, il Psg sarebbe disposto a spendere pur di avere il centrocampista nella propria rosa. Se venisse confermata l'indiscrezione del Sun on Sunday, però, la concorrenza verrebbe bruciata dall'ex club di Roberto Mancini. Pogba che torna a Manchester, con la maglia del City. Per i Red Devils, che l'hanno visto scappare a parametro zero, non potrebbe esistere incubo peggiore.