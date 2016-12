Pjanic-Roma: si va verso il rinnovo. C'è il sogno Dzeko

13:02 - "A gennaio la Roma non farà mercato", lo ha detto l'ad Baldissoni durante la festa natalizia. Parole vere, ma in parte perché i giallorossi faranno una sorta di "mercato alternativo" puntando tutto sui rinnovi di Pjanic e Strootman. Pallotta vuole blindare i suoi gioielli e ha già pronta un'offerta di 3 milioni di euro più bonus per il bosniaco. Poi sarà la volta dell'olandese che interessa molto al Manchester United.

Il contratto di Pjanic è in scadenza il 30 giugno 2015 e i giallorossi non vogliono perderlo. Dopo aver resistito questa estate agli attacchi delle big di mezza Europa, Pallotta vuole fare del bosniaco uno dei simboli della Roma che verrà. Un segnale che la società non vuole smantellare ma punta in alto. A giugno, invece, ci sarà qualche nuovo colpo e Pjanic ha consigliato il suo amico Dzeko: "Spera di giocare di più. Qui in Italia farebbe bene. Certo è del Manchester City ma non sono fino a quando". L'attaccante dei Citizens sta trovando poco spazio con Pellegrini e già a gennaio vorrebbe lasciare l'Inghilterra. La Roma sta monitorando già da diverso tempo la situazione e potrebbe anche tentare di averlo in prestito. Difficile nella finestra di mercato invernale, molto più probabile in quella estiva.

Poi c'è da blindare anche Strootman. L'olandese arrivato a giugno dal Psv si è rilanciato e le sue quotazioni sono salite alle stelle. Il Manchester United sarebbe pronto a offrire 35 milioni di euro. Pallotta ha un altro compito complicato: trattenerlo.