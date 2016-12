Pinilla: "Ho un sogno, giocare nell'Inter" 

11:24 - L’Inter punta su Osvaldo, è vero. Ma c’è un attaccante, Pinilla (Cagliari), 29 anni, che ha un sogno: giocare nell'Inter. Anche per il fatto che il club nerazzurro, a varie riprese, si è interessato a lui. E lui, a diciannove e vent'anni, ha fatto sì parte dell’Inter, anche se è stato prima girato al Chievo e poi al Celta Vigo.

Ai microfoni del quotidiano cileno El Mercurio, Pinilla ha parlato delle ipotesi di mercato legate al futuro, soprattutto quelle che lo vogliono nel mirino dell'Inter già per gennaio. Il giocatore rossoblu ha spiegato: "Il mio sogno è stato sempre quello di giocare nell'Inter, però per il momento la mia realtà e il Cagliari e sto bene qui. Mi trovo molto bene nella squadra rossoblu, la città è molto bella, e la mia famiglia è ormai integrata".

Se l'Inter dovesse avere problemi (seri) per arrivare a Osvaldo, a giocatori del suo livello, sappia dunque di Pinilla. Anche se trattare con Cellino, al mercato di gennaio e non solo, costa sempre tanto. A volte troppo.