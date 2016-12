Per D'Ambrosio il Milan offre Birsa al Torino

11:12 - E' Danilo D'Ambrosio il pezzo pregiato del calciomercato italiano di gennaio. Sull'esterno del Torino si sono catapultate tante squadre, ma pare che il Milan sia in leggero vantaggio su Inter e Roma. Il giocatore ha deciso di non rinnovare con i granata e deve solo scegliere la destinazione. Per anticipare tutti, però il Milan è pronto a fare uno sforzo in più, mettendo sul piatto Valter Birsa per quello che sarebbe un gradito ritorno.

Lo sloveno è stato uno dei meno peggio in questa prima parte di stagione rossonera, Allegri lo stima e lui si trova bene a Milano, ma l'arrivo di Honda potrebbe ridurre drasticamente il suo spazio in campo. Per questo Birsa potrebbe davvero pensare di cambiare aria. Un'arma in più per il Milan che inserirebbe il trequartista nell'affare D'Ambrosio, un'opportunità in più per il Torino, che non perderebbe a zero il giocatore e lo riporterebbe casa. E non è un caso, forse, che il presidente Cairo e Ariedo Braida, in quella che potrebbe essere la sua ultima operazione da ds milanista, siano stati "beccati" a parlare intensamente in via Montenapoleone. Come detto, però, bisognerà fare i conti con Inter e Roma. Sul taccuino del ds granata Petrachi ci sono due nomi che farebbero comodo a Ventura. Si tratta di Belfodil e di Marquinho, entrambi in cerca di nuove fortune.