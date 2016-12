Pepe Reina strizza l'occhio al Barcellona: "Sarei entusiasta"

18:48 - Nemmeno il tempo di arrivare a Napoli che Pepe Reina torna al centro del mercato. Secondo i media spagnoli sarebbe lui il candidato numero uno alla sostituzione di Victor Valdes tra i pali del Barcellona per la prossima stagione. "Sarei entusiasta di tornare - ha detto a Radio Catalunya -. Sono felice che il mio nome venga accostato al club, ma il mio obiettivo è di fare bene a Napoli. In estate vedremo, ma non c'è ancora nulla di stabilito".

Del resto il cartellino di Reina è ancora del Liverpool, che quest'estate ha deciso di puntare su Mignolet e di lasciar partire in prestito l'estremo difensore. "Credo che il Barcellona abbia parlato con tanti portieri in vista dell'addio di Victor Valdes - ha proseguito Reina -, io comunque sarei entusiasta".