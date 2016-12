Osvaldo, nostalgia della Serie A: Juventus e Inter lo chiamano

13:37 - Potrebbe durare solo sei mesi l'avventura di Pablo Daniel Osvaldo in Premier League. L'attaccante del Southampton, acquistato dalla Roma per 13 milioni di sterline, ha già dichiarato di voler lasciare il campionato inglese per tornare in Argentina, ma prima potrebbe tornare in Italia. Secondo il Daily Mirror la Juventus lo vorrebbe in prestito fino a fine stagione, ma anche l'Inter si è mossa visti i continui problemi fisici di Milito.

L'ambientamento dell'attaccante italo-argentino alla fisicità della Premier League è più lento del previsto. Solo un gol in sette presenze e una posizione in campo non troppo gradita, hanno incrinato il rapporto con il manager Mauricio Pochettino con il quale Osvaldo ha chiesto di parlare per discutere del futuro. All'orizzonte il Mondiale brasiliano, ma all'ordine del giorno la volontà mai troppo nascosta di lasciare l'Inghilterra. Le pretendenti in Serie A non mancano. Innanzitutto l'Inter, la prima a muoversi in direzione dell'ex romanista appena dopo il nuovo infortunio di Milito. Con Belfodil in uscita, Osvaldo sarebbe il tassello ideale per la rosa nerazzurra. I giornali inglesi però rilanciano con forza la candidatura della Juventus che vorrebbe il giocatore in prestito per poi riscattarlo a giugno. In quel caso però uno dovrebbe partire: l'indiziato potrebbe essere Vucinic, già chiesto in Turchia.