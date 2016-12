Napoli, vertice-mercato: 30 milioni per gennaio 

12:00 - Mercato-Napoli. Vertice a Castelvolturno. Budget di 30 milioni, ma forse anche qualcosa di più: De Laurentiis verificherà le posizioni quando sarà il momento. Vertice con Rafa Benitez e Riccardo Bigon. Oltre a Micheli, Mantovani e Zunino. L'arrivo di Reveiller non esclude l'approccio a un altro terzino e in pole c'è Luca Antonelli, ma non si smette di seguire Martin Montoya, in scadenza di contratto a giugno col Barcellona.

Gli altri ruoli su cui intervenire saranno un centrale difensivo, un centrocampista e un attaccante. Per il centrocampo i nomi sono quelli di Blaise Matuidi, in scadenza a giugno col Psg, proprio come Fernando, brasiliano del Porto. Entrambi sono stati seguiti nelle ultime partite mentre sia Bigon che Benitez conoscono bene ed apprezzano Gonalons,capitano del Lione; Jucilei, brasiliano in scadenza con l’Anzhi. Gonalons è il giocatore cui si è riferito più volte De Laurentiis, ed è la candidatura più accessibile.

Intorno a Mascherano continuano a emergere voci di interesse, ma è una pista molto complicata per gennaio. Più verosimile l’ipotesi della prossima estate: Benitez sta lavorando su questo fronte, e il centrocampista del Barcellona ha già detto che gli piacerebbe molto tornare con Rafa, che al Liverpool l’aveva lanciato nell’orbita dle grande calcio.