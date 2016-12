Napoli, subito Gonalons poi assalto a Mascherano 

20:29 - Manca solo l'ufficialità ma a meno di improbabili ripensamenti Gonalons sarà il primo rinforzo del Napoli a gennaio. Per il centrocampista del Lione, che si legherà agli azzurri sino al 2018, il patron De Laurentiis sborserà circa 13 mln di euro. Secondo i media francesi dopo l'accordo tra i club manca solo il sì del giocatore, atteso a breve. In difesa, invece, oltre ad Antonelli, in pole c'è N'Koulou del Marsiglia. Ma il sogno resta Mascherano.