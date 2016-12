Napoli su Xabi Alonso: Benitez prova a convincerlo

13:55 - C'è anche il Napoli in fila per convincere Xabi Alonso a lasciare il Real Madrid. Il regista è in scadenza di contratto nel giugno 2014 e, nonostante le pressioni del club, non ha ancora rinnovato col club spagnolo. Florentino Perez gli ha dato tempo fino al 31 dicembre, ma la sensazione è che i numerosi tentennamenti di Alonso siano dovuti agli approcci di svariati club. L'ultimo il Napoli, con Benitez che lo rivorrebbe dopo i tempi di Liverpool.

Proprio la presenza del tecnico iberico in panchina, spiegano dalla Spagna, potrebbe essere la chiave per sbloccare una trattativa complicata. Alonso e Benitez ai tempi dei Reds hanno vinto molto e la capacità dell'allenatore di valorizzare al meglio le qualità del basco potrebbero fare la differenza. La concorrenza in ogni caso non manca: Juventus, Psg, Liverpool e Arsenal hanno già fatto pervenire all'entourage del giocatore il proprio interesse.