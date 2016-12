Napoli: si lavora allo scambio Zuniga-Montoya con il Barcellona

12:54 - Affare in vista tra Barça e Napoli. I blaugrana ci ripropvano per il colombiano Camilo Zuniga tanto che, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe previsto un incontro a inizio dicembre tra Calleri, manager del giocatore, e la dirigenza spagnola. Se l'operazione andasse in porto, alla corte di Benitez potrebbe arrivare Montoya, terzino classe 1991. Attenzione anche al Real Madrid: i blancos sarebbero pronti a offrire 28 milioni di euro per l'azzurro.

Punto Pelota nei giorni scorsi aveva infatti riferito di un vertice tra De Laurentiis, Bigon, Calleri e due emissari dei Merengues. Zuniga ha appena rinnovato il contratto con gli azzurri fino al 2017, ma nella giornata di domenica ha dichiarato: "Barcellona e Real Madrid, chi non vorrebbe giocarci?". Queste parole potrebbero preannunciare un imminente addio al Napoli.