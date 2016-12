Napoli-Real Madrid: incontro per Zuniga

11:08 - Dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione: il Napoli avrebbe incontrato il Real Madrid per parlare di Zuniga, per cui i Merengues sarebbero pronti a offrire 28 milioni di euro. A riportare la notizia è la trasmissione "Punto Pelota", che racconta di un vertice tra De Laurentiis, Bigon, l'agente del calciatore Riccardo Calleri e due emissari del Real. Il colombiano, attualmente fermo per un infortunio, ha un contratto fino al 2017.

Tra Napoli e Real Madrid, dunque, potrebbe concretizzarsi già a gennaio un nuovo affare dopo i trasferimenti estivi (in azzurro) di Higuain, Albiol e Callejon. Secondo quanto riferito da "Punto Pelota", i Merengues vorrebbero cedere Coentrao alla Fiorentina per circa 15 milioni di euro, in modo da liberare uno spazio per Zuniga, fermo ai box fino a fine dicembre per un infortunio al ginocchio.



Il problema sarà convincere De Laurentiis, che ha recentemente blindato il colombiano con un contratto fino al 2017. Come dimostrato con Cavani e Lavezzi, il presidente azzurro non è certo uno che trattiene i giocatori intenzionati a lasciare il club. Allo stesso tempo, però, non concede sconti di alcun tipo quando si tratta di vendere ma, in questo senso, l'offerta del Real potrebbe convincerlo: 28 milioni di euro a gennaio, cifra che permetterebbe ai partenopei di scatenarsi sul mercato per trovare un adeguato sostituto.