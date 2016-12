Napoli, Mertens: "Benitez vuole Vermaelen"

13:02 - Il desiderio numero uno di Rafa Benitez per il mercato di gennaio è Thomas Vermaelen. A rivelarlo nel corso di un'intervista col quotidiano belga Knack è l'attaccante olandese del Napoli Dries Mertens, connazionale del centrale dell’Arsenal: "Benitez mi ha chiesto di convincerlo - le sue parole -, e io gli ho detto dieci volte di venire qui. Ma gioca nell'Arsenal, è una grande squadra. Purtroppo non è così facile portarlo via da Londra".

Mertens va poi oltre i discorsi di mercato e analizza la sua avventura sotto il Vesuvio: "E' stato Benitez a chiamarmi per convincermi a venire, sono stato il suo primo acquisto e ci siamo sentiti subito dopo i primi contatti col club. Rafa è stato fondamentale per la mia decisione. C'erano squadre russe interessate a me - ha spiegato il giocatore -, ma il Napoli era l'unica società che corrispondeva ai miei criteri. All'inizio non giocavo ma non ho provato fastidio, ho solo pensato a lavorare duro e ad allenarmi. Una volta pronto ho iniziato a giocare, alla fine in Champions ho fatto 4 partite su sei da titolare".