Napoli: Javi Garcia e Song alternative a Gonalons 

Il Napoli è alla continua ricerca di un centrocampista per gennaio: oltre ai soliti noti - Gonalons (il preferito) e Mascherano - Rafa Benitez ha indicato alla società qualche alternativa di prestigio: in primis Javi Garcia, spagnolo che al Manchester City è un po' snobbato da Pellegrini. Poi Song: il camerunese al Barça proprio non riesce a sfondare. Infine Dani Parejo, 24enne spagnolo del Valencia, più accessibile da un punto di vista economico.

Il Napoli, anche nelle prossime settimane, cercherà di collezionare un acquisto di grido. I nomi che circolano sono tutti importanti. Si tratta di centrocampisti capaci di unire quantità e tecnica. Ma strapparli a squadroni come City e Barcellona è un'operazione assai ardua: Javi Garcia, su cui Benitez nell'ultimo periodo sembra aver virato con decisione, appena due estati fa costò alla casse del Manchester City 20 milioni di euro (dal Benfica). Difficile ipotizzare che il giocatore, bravo e ancora giovane, si diventato un tale peso da giustificare un'eccessiva minusvalenza. Ma se il tesoretto di De Laurentiis lo permetterà, il Napoli potrà togliersi un altro sfizio dopo quelli estivi.

Uno sfizio capaci di garantire anche il salto di qualità. In tal senso Gonalons resta il prescelto numero uno: ha il contratto in scadenza nel 2016 e i colloqui con il Lione e con l'entourage del giocatore sono avviati da tempo: l'ultima offerta si aggira sui nove milioni più bonus. I due obiettivi del Barça sono più difficili, mentre Parejo, pur se poco altisonante, porterebbe una ventata di freschezza a centrocampo. E, fatto non da poco, il Valencia è in ambasce da un punto di vista economico e ha bisogno di monetizzare. Parejo, insomme, è l'obiettivo maggiormente alla portata. Ma a de Laurentiis le cose facili non piacciono.