Napoli, in Spagna sono certi: "Pronto l'assalto a Mascherano"

23:04 - Voci sempre più insistenti dalla Spagna spingono Javier Mascherano alla corte di Rafa Benitez. Secondo il Mundo Deportivo, infatti, il Napoli avrebbe deciso di puntare sull'argentino per rinforzare la squadra già a gennaio. I media iberici danno per imminente un incontro tra il manager del giocatore e i dirigenti del Barcellona per valutare l'offerta di De Laurentiis. Per Mascherano servono almeno 22 milioni di euro.

Se il presidente del Napoli deciderà di mettere mano al portafogli, l'affare potrebbe andare in porto in tempi rapidi. Oltre al prezzo del cartellino (oltre 20 milioni a 30 anni forse sono un po' troppi) rimangono da definire i dettagli sull'ingaggio (attualmente Mascherano guadagna circa 5,5 milioni l'anno) e alcuni legami con gli sponsor personali. L'affare, del resto, potrebbe prosciugare quasi interamente il "tesoretto" messo da parte da De Laurentiis con la cessione di Cavani e l'operazione andrà valutata con molta cura.



Dal suo canto, Benitez invece non ha dubbi su Mascherano. L'argentino, tecnicamente parlando, può giocare infatti sia a centrocampo che in difesa e può essere una pedina molto importante per il Napoli. La trattativa è avviata e nonostante le difficoltà del caso in Spagna sono certi: a gennaio Mascherano andrà al Napoli.