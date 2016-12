Napoli, il Manchester United punta Hamsik e offre 35 milioni

10:14 - Il momento negativo del Napoli si riflette non solo sui risultati in campo ma anche sulle voci di mercato che sempre più insistentemente vengono accostate ai big azzurri. L'ultima indiscrezione giunge dall'Inghilterra: il Daily Star parla di un'offerta di 35 mln del Manchester United per Marek Hamsik. Un'offerta che potrebbe far gola non solo al centrocampista slovacco ma anche ad Aurelio De Laurentiis.

Lo slovacco, in ombra nelle ultime uscite del Napoli, non avrebbe ancora digerito la decisione della società di rinnovare il contratto di Zuniga a 3,5 mln di euro l'anno e per questo potrebbe cercare una nuova destinazione. Dall'Inghilterra si dice che lo United vorrebbe portare Hamsik a Manchester già a gennaio. Più plausibile, invece, l'ipotesi di un affondo per il centrocampista per il prossimo giugno.