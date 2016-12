Napoli, il Barcellona stringe per Reina 

15:14 - Il Barcellona vuole Pepe Reina: è lui il successore di Victor Valdés, l'obiettivo numero uno della dirigenza blaugrana per la prossima stagione. Ne sono certi in Spagna, lo sostiene con forza El Mundo Deportivo, quotidiano molto vicino al club catalano: per il portiere del Napoli in prestito dal Liverpool esisterebbe una clausola di 5 milioni pro-Barça, cifra definita irrisoria visto quanto sta facendo vedere in questi suoi primi mesi in Italia.

Tra la ripresa di campionato contro la Lazio, i dubbi sulle condizioni di Hamsik e le incognite tattiche da risolvere anche in vista del match contro l'Arsenal, il Napoli punta lo sguardo anche sul mercato. Detto di quello in uscita, a giugno, quello in entrata sarà già caldo a gennaio. Due nomi su tutti si rincorrono nelle ultime ore. Secondo quanto riferisce il tabloid britannico "The Sun", lo scorso mese Rafa Benitez avrebbe inviato degli osservatori in Inghilterra per monitorare la prestazione del centrocampista spagnolo del Manchester City Javi Garcia contro il Chelsea. L'ex stella del Benfica non si è mai ambientato in Premier e la dirigenza dei Citizens ha iniziato a valutare seriamente l'ipotesi della cessione: sempre secondo "The Sun" il Napoli avrebbe pronta un'offerta di 12 mln di euro per gennaio. Dalla stampa francese arriva invece la notizia che Bigon avrebbe chiuso nella giornata di ieri l’acquisto di Maxime Gonalons dal Lione aggiungendo pure che De Laurentiis starebbe pensando al brasiliano Alex del Psg come rinforzo ideale per la difesa.