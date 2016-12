Napoli: idee Ramirez e Ibarbo per l'attacco 

14:35 - Il Napoli è alla continua ricerca di una punta per rinforzare il reparto offensivo. Se nei giorni scorsi si erano fatti i nomi di Denis e Bergessio, nelle ultime ore, secondo Il Mattino, sono avanzate le candidature di Ramirez e Ibarbo. L'uruguaiano del Southampton, che ha già giocato in Italia con la maglia del Bologna, piace molto a Rafa Benitez. In alternativa i partenopei potrebbero intavolare un discorso con il Cagliari per Ibarbo, anche se non sarà facile trattare con Cellino.

Con un nuovo arrivo in attacco il colombiano Duvan Zapata potrebbe fare le valige e tornare all'Estudiantes.