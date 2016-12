Napoli: Higuain, il Chelsea offre 60 milioni più David Luiz

15:03 - Dopo la clamorosa indiscrezione del Sun, secondo cui il Chelsea avrebbe pronti 60 milioni di euro per Higuain, sempre dall'Inghilterra provengono nuovi aggiornamenti per quanto riguarda l'interesse di Mourinho per il Pipita: i Blues - riporta sportsdirectnews.com - sono pronti a offrire fino a 50 milioni di sterline (circa 60 milioni di euro) più il cartellino di David Luiz per strappare l'argentino al Napoli. Ma De Laurentiis resiste.

Mourinho, poco convinto dai vari Torres, Eto'o e Demba Ba, ha intenzione di affidare l'attacco a Gonzalo Higuain, che con il tecnico portoghese ha convissuto a Madrid nelle scorse due stagioni. Il Chelsea, per l'argentino, sembra disposto a tutto: secondo quanto riportato da sportsdirectnews, Abramovich è disposto a mettere sul piatto fino a 50 milioni di sterline più David Luiz. Proprio il difensore brasiliano sarebbe stato richiesto da Rafa Benitez in cambio del proprio ok all'affare.



Una fonte napoletana, riporta il network inglese, avrebbe dichiarato: "Gonzalo è stato una rivelazione a Napoli e venderlo sarebbe ridicolo. Ma il denaro conta e Rafa, è risaputo, è un grande fan di David Luiz". Certamente il tecnico spagnolo apprezza il difensore, ma che Benitez sia disposto a privarsi di Higuain appare comunque improbabile. In ogni caso, la decisione finale spetterà come sempre ad Aurelio De Laurentiis, che, come dimostrato con Lavezzi e Cavani, è pronto a cedere i propri campioni ma solo in cambio di offerte adeguate e, soprattutto, al momento opportuno. Ecco perchè, nel bel mezzo della stagione, il club partenopeo non sembra intenzionato a cedere alle lusinghe provenienti da Oltremanica.