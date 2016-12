Napoli, Guardiola vuole Insigne e spaventa i partenopei

11:04 - Viste le prestazioni offerte fino ad ora, il Napoli si aspettava che prima o poi qualche club europeo si sarebbe mosso per Lorenzo Insigne. Dalla svizzera giungono voci di un interessamento del Bayern Monaco per il calciatore azzurro. Guardiola, infatti, avrebbe pronta un'offerta di 30 milioni o lo scambio con Toni Kross più conguaglio economico, per cercare di portare l'attaccante in Baviera.

Il Bayern avrebbe a disposizione, così, un attacco stellare con Insigne che andrebbe ad affiancarsi a Robben e Ribery. I tifosi azzurri, però, possono stare tranquilli: la società partenopea non ha nessuna intenzione di cedere il proprio gioiello, visto anche che Benitez lo considera un giocatore indispensabile per il suo modulo tattico. Il Bayern, però, resta alla finestra pronto, nel caso, ad aumentare l'offerta.