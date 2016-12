Napoli, Gonalons sempre più vicino

17:03 - Sarà quasi sicuramente Maxime Gonalons il primo rinforzo del Napoli nel mercato di gennaio. Riccardo Bigon è pronto a formalizzare un'offerta da 12 milioni per strappare al Lione il centrocampista francese, esaudendo così le richieste di Rafa Benitez. La complicata situazione economica della società transalpina dovrebbe favorire l'acquisto: ancora da definire l'ingaggio che sarà destinato al calciatore, in scadenza con l'Olympique nel 2016.

L'assalto a Gonalons era partito già in estate ma aveva trovato le resistenze del Lione, che ora invece sembra disposto a lasciar partire il suo mediano. Dopo l'acquisto del francese si procederà con gli altri reparti: in difesa restano caldi i nomi di N'Koulou e Agger, ma nonostante la preferenza di Benitez vada al danese sarà più semplice trattare col Marsiglia per il primo. Occhio anche all'attacco: Higuain non partirà nonostante le valanghe di milioni offerte dal Chelsea, ma qualche rinforzo offensivo potrebbe arrivare lo stesso.