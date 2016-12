Napoli, emissari a Marsiglia per N'Koulou

12:49 - La prestazione contro l'Udinese ha lanciato un altro allarme in casa Napoli e ha messo ancora una volta in evidenza la necessità di intervenire sul mercato di gennaio. E in questo senso i dirigenti azzurri sono attivissimi. Secondo 'Il Mattino', emissari del Napoli erano venerdì sera a Marsiglia ad assistere alla partita di Ligue 1 contro il Nantes: sotto osservazione il difensore N'Koulou e i due centrocampisti Valbuena e Thauvin.

Il centrale difensivo N'Koulou piace molto a Benitez. Il grosso ostacolo rimane la valutazione data al giocatore dal club francese: almeno 15 milioni di euro. Per il reparto arretrato resta calda anche la pista che porterebbe a uno scambio con l'Inter Cannavaro-Ranocchia. Senza dimenticare Daniel Agger del Liverpool. E l'arrivo praticamente certo dell'esterno sinistro del Genoa Luca Antonelli. Per quanto riguarda il centrocampo, sotto osservazione dunque anche Valbuena, che potrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto, e Thauvin.



Ma per la mediana non è affatto passato di moda il nome di Mascherano: l'argentino è il sogno di Benitez, che continua ad avere contatti con lui. Operazione comunque molto difficile per la finestra invernale del mercato. E allora ecco che resta vivissimo anche l'interesse per Fernando, che ha un contratto in scadenza nel 2014 con il Porto. I Dragoes potrebbe essere costretti a sacrificarlo in caso di uscita anticipata dalla Champions League. Nella lista della spesa di Bigon anche Gonalons, Song e Javi Garcia.