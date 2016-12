Napoli, De Laurentiis: "Mascherano non ci interessa, Gonalons sì"

10:18 - Dopo aver annunciato tre possibili colpi di mercato a gennaio, Aurelio De Laurentiis entra nello specifico escludendo Mascherano e fissando l'obiettivo su Gonalons del Lione, già inseguito dal Napoli la scorsa estate: "Mascherano non ci interessa e non lo stiamo cercando - dice il presidente partenopeo a margine di un convegno all'Università Luiss di Roma -. Gonalons, invece, ha il profilo che potrebbe piacerci".

Il presidente azzurro non si sbilancia sullo scudetto ed elogia il gruppo che, sin qui, si sta comportando molto bene in campionato e in Champions: "Vedremo a fine marzo dove saremo e dove saranno gli altri, intanto sono felice perché noi e la Roma diamo entusiasmo al movimento calcistico del centro-sud. La squadra ha un'ossatura precisa. Hamsik, Pandev e Insigne lavorano con noi da anni, in più ci sono nuovi innesti provenienti da club forti come il Real Madrid, sotto la guida attenta di uno come Rafa Benitez".



De Laurentiis interviene poi sulla situazione di Higuain, prima di domenica reduce da un periodo non semplice: "E' arrivato all'ultimo momento, non ha avuto molto tempo. Ha iniziato molto bene, poi ha avuto un calo fisiologico ma può capitare ad un ragazzo di 25 anni che, in un San Paolo così straordinario, vuole dare il massimo ma non ha ancora benzina. Gli servivano allenamenti costanti e continui con lo staff di Benitez".