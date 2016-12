Napoli, De Laurentiis il sogno per gennaio è Lamela

22:24 - Nonostante il Napoli non sia riuscito a superare i gironi di Champions Aurelio De Laurentiis non si demoralizza, anzi rilancia. Sono quattro i nomi "caldi" per il mercato di gennaio accostati alla società partenopea: Kolarov, Musacchio, Matuidi e Lamela. Proprio l'argentino del Tottenham è il sogno proibito del presidente azzurro consapevole della complessità di un'operazione difficile ma non impossibile, sopratutto se si trattasse per un prestito.

L'argentino, trasferitosi in estate dalla Roma al Tottenham, non sta incantando in maglia Spurs, anzi. Pagato circa 30 milioni di euro il Coco ha sommato poco più di 230 minuti in Premier League ed appena un gol; una miseria per un giocatore che in maglia giallorossa aveva abbondantemente superato la doppia cifra. Proprio la voglia di rimettersi in discussione in Italia, sopratutto per non perdere la maglia dell'Argentina, potrebbe spingere il giocatore a tornare in Serie A dopo pochi mesi; e in quel caso De Laurentiis sarebbe prontissimo ad approfittarne.

Ma se Lamela è il sogno, Musacchio, Matuidi e Kolarov sono le certezze raggiungibili. L'esterno serbo ha superato Antonelli nelle preferenze di Benitez e Bigon potrebbe bussare alla porta del Manchester City a breve. Con Cannavaro probabile partente, gli azzurri si coprirebbero acquistando dal Villareal Mateo Pablo Musacchio, un classe '90 ideale per continuare la "linea verde" iniziata dai partenopei.

Per la linea mediana invece si fanno sempre più chiare le voci che vogliono Blasi Matuidi sotto il Vesuvio. Il francese è una colonna portante del Psg di Laurent Blanc ma dal prossimo giugno vedrà scadere il suo contratto e, per il momento, non c'è aria di rinnovo. Indizi che porterano a un possibile addio nel mercato invernale con i parigini che monetizzerebbero un giocatore che altrimenti verrebbe perso senza alcun guadagno. Il Napoli, intanto, aspetta e sta guardare ma le parole di AdL ("Noi siamo attenti a ciò che succede, il mercato è sempre in fieri") fanno sognare.