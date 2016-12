Napoli, attento: Mourinho vuole Higuain

10:53 - L'indiscrezione bomba arriva dall'Inghilterra e fa tremare i tifosi del Napoli. Secondo quanto riporta quest'oggi il quotidiano inglese The Sun, il Chelsea sarebbe pronto ad offrire 60 milioni di euro al club partenopeo per avere Gonzalo Higuain già nella finestra di gennaio. Sarebbe il Pipita il desiderio numero uno di José Mourinho e, secondo quanto filtra dall'Inghilterra, Roman Abramovich sarebbe pronto ad accontentarlo.

Se l'offerta dovesse essere vera, la palla passerebbe al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il numero uno azzurro, che in estate ha prelevato Higuain dal Real Madrid per 40 milioni, ha più volte manifestato tutto il suo orgoglio per il colpo di mercato. Ma con 60 milioni, più o meno la stessa cifra incassata in estate per Cavani, il Napoli potrebbe rifare la squadra rinforzando reparti come difesa e centrocampo. E ovviamente dando l'assalto ad un altro grande bomber: in questo caso potrebbe tornare di moda Jackson Martinez, già corteggiato ad agosto.