Napoli, assalto a Matuidi: Bigon è a Parigi

10:14 - Il Napoli prova a stringere per Blaise Matuidi, già cercato la scorsa estate e poi abbandonato per le cifre troppo alte pretese dal Psg. Il ds degli azzurri Riccardo Bigon si trova a Parigi, ufficialmente in vacanza con la famiglia, ma non è affatto da escludere che possa incontrare la dirigenza del club transalpino per trattare per il centrocampista, in scadenza di contratto a giugno, che non sembra intenzionato a rinnovare.

Il Napoli non vuole perdere tempo, dopo aver dovuto rinunciare a Matuidi nella sessione del mercato estivo. Lo scenario adesso è completamente diverso. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno e a quel punto il Psg lo perderà senza ricavarci nulla, anche perché non sembra esserci possibilità di un rinnovo. Ecco allora farsi avanti il club di De Laurentiis, che ha dalla sua anche gli ottimi rapporti con la dirigenza parigina, dopo i trasferimenti di Lavezzi e Cavani. Pare che Bigon abbia già avuto contatti telefonici con il Psg e ora il blitz nella capitale francese potrebbe accelerare le manovre, con la formulazione di un'offerta concreta e soprattutto congrua. Non solo Matuidi. Perché il Napoli è sempre alla ricerca di un difensore arcigno: resta apertissima la pista Agger del Liverpool.