Napoli: Anthony Reveillere sotttoposto alle visite mediche a Roma

19:19 - Dopo aver valutato ogni soluzione per tamponare l'emergenza infortuni per quanto riguarda i terzini (Zuniga e Mesto sono k.o.), il Napoli si è fiondato con decisione su Anthony Reveillere, ex Lione attualmente svincolato. Il francese, giovedì, si è sottoposto alle visite mediche a Roma, nella clinica Villa Stuart. Ancora da definire anche l'eventuale contratto, con i partenopei che vorrebbero ingaggiarlo fino a giugno. Entro venerdì la decisione.