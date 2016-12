Napoli, a gennaio assalto a Javi Garcia

15:16 - Rafa Benitez avrebbe scelto su chi puntare a gennaio per rinforzare il centrocampo del Napoli. Il nome che ricorre con frequenza in questi giorni è quello di Javi Garcia, centrocampista spagnolo ai margini nel Manchester City. Si parla addirittura di trasferimento a titolo definitivo, per una cifra attorno ai 12 milioni di euro. Per i Citizens, che nel 2012 lo acquistarono per circa 20 milioni, si tratterebbe di una netta minusvalenza.

Del resto, però, in Inghilterra l'ex Benfica non ha mai convinto. Per lui il City aveva scelto di lasciar partire Nigel De Jong, salvo poi pentirsene dopo metà stagione. Ora lo spagnolo potrebbe tentare il rilancio sotto lo sguardo vigile di Rafa Benitez, che lo conosce bene: il procuratore del ragazzo, Manuel Garcia Quilon, è infatti lo stesso del tecnico partenopeo e di Albiol, Callejon e Reina. Insomma, ci sono tutti i presupposti perché l'affare vada in porto. Tra poche settimane sapremo.