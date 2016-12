Nainggolan: il Cagliari apre alla cessione

17:21 - Asta in arrivo per Radja Nainggolan. Per la prima volta il Cagliari ha infatti aperto chiaramente alla possibile cessione del giocatore ma, a sorpresa, ha indicato la Juventus come squadra in pole per il suo acquisto. Nonostante il manifesto interessamento dell'Inter del nuovo proprietario indonesiano Thohir, dalla Sardegna mettono in risalto i "buoni rapporti con i bianconeri". "Si può trattare - ha detto il ds Salerno - ma non è detto che parta".

Il che, tradotto, ma lo si sapeva da tempo, significa che Cellino è pronto a sedersi attorno a un tavolo per valutare le offerte ma non ha alcuna intenzione di far partire il suo gioiellino a prezzo di saldo. Ma Juve in pole, dicevamo. Allora ecco ancora il ds del Cagliari: "Con la Juve abbiamo buoni rapporti e il discorso del presidente Cellino è di apertura ad una eventuale trattativa ma non è detto che sarà accettata dalla società. Sicuramente sarà valutata in base alle nostre esigenze, sia dal punto di vista tecnico che economico. In estate abbiamo parlato con Marotta, non c'è stata la scintilla per chiudere l'operazione, abbiamo parlato anche di eventuali contropartite". E' mancata, dunque, la scintilla. E' mancata e non è detto che non possa innescarsi a gennaio. Quando, però, l'Inter si presenterà alla cassa di Cellino con buonissimi motivi per convincerlo a cedere. L'asta, quindi, o qualcosa di simile a un'asta, è lo scenario più facilmente prevedibile. Diversa la situazione per un altro pupillo del presidente del Cagliari: Astori. Sul difensore c'è da qualche mese il Napoli con cui, però, per riprendere le parole di Salerno, la scorsa estate non ci fu la "scintilla" giusta. Se a questo si aggiunge la ormai rinomata tenacia di De Laurentiis sul mercato - osso duro come Cellino -, ecco che non può sorprendere la previsione di Salerno: "A gennaio Astori non partirà - ha chiarito -. Per il momento non abbiamo nessuna trattativa. Agazzi? Va a scadenza non so se ha l'accordo con la Fiorentina".