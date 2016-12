Mino Raiola: "Balotelli al Chelsea? Ci può stare"

11:59 - Dopo essersi scagliato contro i media e aver indirettamente minacciato un addio di Balotelli al Milan ("L'Italia non sarà l'ultima tappa della sua carriera, forse ho sbagliato a riportarlo qui"), Mino Raiola apre a un possibile futuro di Mario al Chelsea: "Lui e Mourinho si possono riavvicinare perché non si sono lasciati con odio - spiega l'agente a Tiki Taka, su Italia 1 -. E' una grande punta e magari nel Chelsea ci può stare".

Raiola, dunque, torna a parlare di un possibile futuro di Balotelli lontano dall'Italia: "Teoricamente Mario e Mourinho si possono riavvicinare perché Mario e Mourinho non si sono lasciati con odio - racconta il procuratore in esclusiva per il programma condotto da Pierluigi Pardo -. C'è stato un episodio poco simpatico ma si sono sempre lasciati bene, si sono tenuti in contatto e c'è stima reciproca della persona. So che Galliani non è di questo parere, però di Balotelli si possono dire tante cose ma non che non sia una grande punta: di sicuro è una grande punta e magari nel Chelsea ci può stare".



Si torna, poi, sull'argomento tutor per Balotelli (ipotesi smentita nei giorni scorsi), che non è andato giù all'agente: "Ho parlato personalmente con la Gazzetta dello Sport. Ora non vorrei incolparla, a dire il vero sono stati pochi i media che hanno riportato la notizia. Per esempio il Corriere della Sera non ha mai parlato di questo tutor, perché un media serio verifica le cose prima di scriverle. Ho anche altri giocatori nel Milan, ma ultimamente non ho mai sentito una domanda su questi altri giocatori. Ho sentito solo domande su Mario Balotelli e questa è una cosa che mi irrita profondamente, per questo ho deciso di non parlare più di Mario. Non ho mai detto di non giudicarlo come giocatore, di non parlare delle sue prestazioni, ho solo detto di lasciarlo stare se porta l'orecchino, se guida un tipo di macchina o se indossa un cappellino. Non vedo un altro giocatore in Italia 'chiacchierato' come Balotelli. Anche Hamsik ha la cresta però non se ne parla così".



Da Balotelli si passa a Ibrahimovic, altro attaccante assistito da Raiola. Secondo alcune indiscrezioni, lo svedese sarebbe nel mirino della Major League Soccer statunitense: "So che c'è stato un interessamento per Zlatan da parte della Mls, ma Zlatan ha appena rinnovato con il Psg e la sua idea è quella di finire la carriera con il Psg. Poi, dopo, se andrà in America o da un'altra parte vedremo".