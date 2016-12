Milan, visite mediche per Rami

16:00 - Adil Rami è in Italia. Il nuovo acquisto del Milan dopo essere sbarcato nel pomeriggio di venerdì all'aeroporto di Bergamo accompagnato dall' intermediario Ernesto Bronzetti, ha effettuato le visite mediche presso la clinica "La Madonnina" di Milano. Il francese è risultato essere in ottime condizione: addirittura un chilo sotto il peso forma ideale.

Poi potrà allenarsi con i nuovi compagni da martedì in attesa di essere tesserato dai rossoneri a gennaio. Il difensore arriva dal Valencia in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.



Il giocatore al Valencia era finito fuori rosa per avere rilasciato alcune dichiarazioni contro i compagni e il tecnico Djukic. Così il club spagnolo ha deciso di farlo aggregare fin da subito al Milan.