Milan, ufficiale: Rami arriva in prestito dal Valencia

23:39 - Adil Rami è ufficialmente un giocatore del Milan. Il centrale francese arriva in prestito e sarà tesserato all'apertura del mercato di gennaio, ma, come spiega il Valencia in un comunicato, ha ottenuto il permesso per allenarsi da subito con i compagni. I rossoneri a giugno potranno anche esercitare il diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Smentite del tutto così le pure delle ultime ore, legate a un mancato accordo fra le parti sull'ingaggio.



Già mercoledì mattina il giocatore si era recato a Milanello e aveva svolto le visite mediche, ma dalla Spagna gettavano ombre sul suo trasferimento. Secondo la radio catalana 'Cadena Ser', infatti, i rossoneri e il giocatore non erano riusciti a trovare l'accordo sull'ingaggio: il Milan offriva 2,5 milioni di fronte ai 3 chiesti da Rami. L'agente Fifa Ernesto Bronzetti, che ha fatto da intermediario fra Galliani e il Valencia, aveva subito smentito l'indiscrezione. In serata è arrivato anche il comunicato del Valencia, che ufficializza il passaggio del difensore al club di via Turati.