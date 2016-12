Milan, Raiola trattiene Balotelli: "Solo bugie, a gennaio non se ne va" 

18:18 - Tra indiscrezioni e smentite continuano le voci sul futuro di Balotelli. Futuro che a meno di sviluppi clamorosi sarà ancora rossonero. Dopo il Milan, lo ha ribadito anche Mino Raiola, infuriato per delle affermazioni attribuitegli da un quotidiano arabo secondo le quali Supermario avrebbe avuto l'intenzione di andarsene al Chelsea: "Mai dette quelle cose - ha dichiarato Raiola - sono solo bugie. Concordo col Milan, a gennaio Balotelli non se ne va".

Un Mino Raiola decisamente arrabbiato - come riporta il sito Gianlucadimarzio.com - che ha parlato di giornalismo spazzatura riferendosi all'articolo del quotidiano degli Emirati Arabi in cui gli venivano attribuite parole mai pronunciate. Arrabbiato e pienamente in linea con il club rossonero, fermo cioé nel voler ribadire che nella prossima sessione di mercato Balotelli non cambierà maglia. A gennaio, dunque. Diverso, invece, ipotizzare cosa potrà accadere in un futuro più lontano.