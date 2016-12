Milan, Raiola apre il caso-Balotelli

15:15 - L'ha buttata lì, sull'alba di una serata che sarebbe poi stata una buona serata per tutti tranne che per il suo assistito. "Mario (Balotelli, ndr) non chiuderà la carriera in Italia e su Pogba ha ragione Agnelli" e via così, verso un'estate rovente. Mino Raiola è, come dice Galliani, uno furbo. Che sa fare i suoi conti e, tutto sommato, ha fatto fare affari a molti. Milan compreso. Logico, quindi, che di tanto in tanto passi alla cassa muovendo tutte le sue pedine. Tutte davvero.

Impossibile capire cosa realmente abbia in testa, ma qualche ipotesi, non troppo azzardata, si può fare tranquillamente. Raiola, da quel che si capisce e da qualche voce che circola, ha in mente un giro di questo tipo: Balotelli al Psg con Cavani, Ibra al Real Madrid e Pogba con lui a prendersi la camiseta blanca. Il tutto per smuovere un po' le acque, dare da una parte e togliere dall'altra, e assicurare ai propri assistiti stipendi da favola e squadre da favola.E qui salta il tappo Milan. Quando Balotelli ha lasciato Manchester per vestire la maglia rossonera ha fatto, anche a livello di ingaggio, una scelta di cuore. Una scelta di cuore buona per rilanciarsi in una squadra in cui sarebbe stato, ed è, la primadonna, ma con la quale, almeno in Europa, vincere era altamente improbabile. La scelta di cuore, quindi, dura, come dice Raiola da sempre, per un tempo determinato. Poi, dato che si parla pur sempre di professionisti con carriere non lunghissime, contano e devono contare il portafoglio e le ambizioni di successo. Due "concetti", chiamiamoli così, che se non sono la Bibbia di Raiola poco ci manca.

A questo va aggiunto un altro particolare: non c'è nulla di meglio per un calciatore di alto livello di cambiare aria dopo qualche stagione per ritrovare gli stimoli giusti. Quindi Ibra a Parigi val bene un paio di annetti e Pogba alla Juve pure. Senza dimenticare che, parole dell'agente, l'Italia oggi per i grandi giocatori è una tappa di passaggio. Insomma, a gennaio si respirerà, a giugno le temperature saranno roventi. Sull'asse Milano-Parigi-Madrid e con la regia del solito SuperMino.