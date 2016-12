Milan, occhi su Finnbogason. Matri e Saponara in uscita

16:26 - Nell'attacco del Milan si preannuncia una vera e propria rivoluzione. In estate potrebbe arrivare il 24enne centravanti dell'Heerenveen Alfred Finnbogason. La punta è allenata da Marco Van Basten che avrebbe dato l'ok all'operazione. In uscita già a gennaio ci dovrebbero invece essere Matri e Saponara, pedine di scambio rispettivamente con Inter e Parma per Kuzmanovic e Parolo. Sullo sfondo rimangono le ipotesi Nainngolan e D'Ambrosio.



Il Diavolo da tempo monitora i progressi del giovane attaccante e la 'benedizione' dell'indimenticato Van Basten ha un certo peso. Ecco perchè al termine della stagione Finnbogason potrebbe davvero fare il grande salto e arrivare alla corte del prossimo allenatore milanista, olandese come Van Basten, ovvero Clarence Seedorf.



Per l'immediato il Milan deve però sistemare il centrocampo, viste le indisponibilità di Montolivo e Muntari per squalifica contro l'Atletico Madrid. Il primo obiettivo rimane Nainggolan: è in atto una sfida con la Roma, che nella giornata di venerdì ha rilanciato offrendo 7,5 milioni di euro per la metà del cartellino del giocatore del Cagliari. Si aspetta la contromossa di Galliani. Gli altri due nomi per la mediana sono quelli di Parolo e Kuzmanovic. Per arrivare al mediano del Parma potrebbe essere sacrificato Saponara, mentre dall'inter potrebbe arrivare il serbo in cambio di Alessandro Matri, chiuso dal ritorno in pianta stabile di Pazzini.



In difesa, dopo l'acquisto di Rami, resta viva la pista D'Ambrosio. Il terzino granata è in grado di giocare sia a destra che a sinistra e sarebbe molto utile ad Allegri. Alla corte di Ventura potrebbe finire Nocerino, dato che Saponara, come detto, è finito in orbita Parma.