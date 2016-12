Milan, Niang ceduto al Montpellier

18:42 - A gennaio il Milan si priverà di M'baye Niang. La società rossonera ha trovato un accordo con i francesi del Montpellier per la cessione a gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto. La punta, 19 anni, ha disputato 28 gare in Serie A non trovando mai il gol. L'unica rete risale alla scorsa stagione contro la Reggina in Coppa Italia. Il suo nome, per i tifosi rossoneri, rimarrà per sempre legato al palo colpito contro il Barcellona.